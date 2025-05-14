Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

Окупаційна армія РФ нанесла ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури у Сумах, відомо про щонайменше одного загиблого, є постраждалі, повідомив глава міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Вибух, який чули в Сумах, – ворожий ракетний удар по обʼєкту промисловості в Сумській громаді. На жаль, є постраждалі та загиблий", - ідеться у дописі у Телеграмі у середу.

За інформацією МВА, на місці події працюють відповідні служби.