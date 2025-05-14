Інтерфакс-Україна
Події
14:45 14.05.2025

Голова профільного комітету Ради припускає можливість технічної зустрічі глав МЗС України та РФ у Стамбулі

2 хв читати
Голова профільного комітету Ради припускає можливість технічної зустрічі глав МЗС України та РФ у Стамбулі

 Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") припускає технічну зустріч у Стамбулі міністрів закордонних справ України та Росії.

"Мій прогноз, що, скоріше, серйозного початку перемовин завтра не буде. Я не виключаю, можливо, якусь технічну зустріч між Лавровим і нашим міністром закордонних справ (Андрієм Сибігою - ІФ-У), але це не будуть справжні перемовини", - сказав Мережко на брифінгу у середу.

Народний депутат впевнений, що Путін до Стамбулу не приїде, "а зустрічатися з Лавровим президенту просто немає сенсу, тому що тут мають діяти засади дзеркальності".

Мережко вважає, що президент США Дональд Трамп - єдиний політик, який зміг би змусити Путіна приїхати в Стамбул.

"Наприклад, коли він сам приїде до Стамбулу і заявить, що готовий взяти участь в тристоронній зустрічі глав держав, або напише у Твітері, щось на кшталт "Vladimir, come to Istanbul immediately"… Але я думаю, що цього не станеться", - зазначив Мережко.

На думку Мережка, відсутність Путіна у Стамбулі означатиме його політичну поразку.

"Це означатиме, що він абсолютно не зацікавлений в тому, щоб навіть почати справжні перемовини щодо миру… Тобто що з цього моменту, можна сказати? М'яч буде на боці Трампа, йому треба буде виконати ту обіцянку, яку він зробив раніше, коли він пропонував ще перший раз всеосяжне перемир'я, припинення вогню на 30 днів… Тобто прийшов час вирішувати, які заходи треба вжити для того, щоб змусити Путіна хоча б щось робити", - підкреслив Мережко.

Теги: #стамбул #мережко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:38 14.05.2025
У Кремлі поки що не готові назвати склад російської делегації на переговорах з Україною в Стамбулі

У Кремлі поки що не готові назвати склад російської делегації на переговорах з Україною в Стамбулі

20:03 13.05.2025
Делегація Росії чекатиме на українську 15 травня у Стамбулі - Пєсков

Делегація Росії чекатиме на українську 15 травня у Стамбулі - Пєсков

13:02 13.05.2025
У Кремлі воліють не говорити поки що, чи буде Путін у Стамбулі

У Кремлі воліють не говорити поки що, чи буде Путін у Стамбулі

18:10 12.05.2025
Трамп заявив, що думає про поїздку до Стамбула на зустріч України з РФ

Трамп заявив, що думає про поїздку до Стамбула на зустріч України з РФ

16:31 12.05.2025
Запропонувавши Путіну зустріч у Туреччині Зеленський його переграв – Мережко

Запропонувавши Путіну зустріч у Туреччині Зеленський його переграв – Мережко

14:39 09.05.2025
Китай допомагає РФ вчиняти злочин агресії проти України - Мережко

Китай допомагає РФ вчиняти злочин агресії проти України - Мережко

17:19 06.05.2025
Раді рекомендують ратифікувати угоду між Україною та США про копалини

Раді рекомендують ратифікувати угоду між Україною та США про копалини

15:05 21.04.2025
Домовленості про мир не мають порушувати Конституцію України - Мережко

Домовленості про мир не мають порушувати Конституцію України - Мережко

ВАЖЛИВЕ

Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

Армія РФ ударила по промисловому об'єкту в Сумах – міська влада

У Раді Європи дали "зелене світло" створенню Спеціального трибуналу за злочини агресії, скоєні росіянами

Сильний вітер очікується в Україні в четвер, у Карпатах дощ і мокрий сніг

В Іспанії затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського, обвинуваченого в завданні збитків державі на 17,4 млн грн

ОСТАННЄ

Два ПП на кордоні зі Словаччиною і Угорщиною ненадовго призупинять роботу через підключення резервного живлення

Білецький про високотехнологічне оснащення армії: 80 млрд, щоб закрити весь фронт

У Сумах 1 загиблий, 7 поранених, з них 3 у важкому стані – обладміністрація

Трамп заявив, що чекає "хороших новин" щодо врегулювання російсько-української війни у найближчі дні

Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

Евакуація дітей завершена в 7 селах Синельниківського району

Основні сесії НМТ триватимуть до 25 червня - УЦОЯО

Барро: 17-й пакет санкцій ЄС проти РФ стосується 194 нафтових танкерів, 31 постачальника зброї та банків, а також 26 осіб

Рада продовжила роботу ТСК щодо порушень у тарифній політиці в енергетиці й заслухає її звіт до 30 жовтня

Сибіга розпочав візит до Туреччини із переговорів з Фіданом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА