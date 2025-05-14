Голова профільного комітету Ради припускає можливість технічної зустрічі глав МЗС України та РФ у Стамбулі

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") припускає технічну зустріч у Стамбулі міністрів закордонних справ України та Росії.

"Мій прогноз, що, скоріше, серйозного початку перемовин завтра не буде. Я не виключаю, можливо, якусь технічну зустріч між Лавровим і нашим міністром закордонних справ (Андрієм Сибігою - ІФ-У), але це не будуть справжні перемовини", - сказав Мережко на брифінгу у середу.

Народний депутат впевнений, що Путін до Стамбулу не приїде, "а зустрічатися з Лавровим президенту просто немає сенсу, тому що тут мають діяти засади дзеркальності".

Мережко вважає, що президент США Дональд Трамп - єдиний політик, який зміг би змусити Путіна приїхати в Стамбул.

"Наприклад, коли він сам приїде до Стамбулу і заявить, що готовий взяти участь в тристоронній зустрічі глав держав, або напише у Твітері, щось на кшталт "Vladimir, come to Istanbul immediately"… Але я думаю, що цього не станеться", - зазначив Мережко.

На думку Мережка, відсутність Путіна у Стамбулі означатиме його політичну поразку.

"Це означатиме, що він абсолютно не зацікавлений в тому, щоб навіть почати справжні перемовини щодо миру… Тобто що з цього моменту, можна сказати? М'яч буде на боці Трампа, йому треба буде виконати ту обіцянку, яку він зробив раніше, коли він пропонував ще перший раз всеосяжне перемир'я, припинення вогню на 30 днів… Тобто прийшов час вирішувати, які заходи треба вжити для того, щоб змусити Путіна хоча б щось робити", - підкреслив Мережко.