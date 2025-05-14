Інтерфакс-Україна
Події
14:39 14.05.2025

Трамп не знає, чи з'явиться Путін на переговорах у Туреччині

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Трамп не знає, чи з'явиться Путін на переговорах у Туреччині
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що не знає, чи з'явиться Володимир Путін на переговорах щодо війни в Україні, запланованих на четвер у Туреччині, повідомляє The Guardian.

"Він хотів би, щоб я був там, і це можливо. ... Я не знаю, чи буде він там, якщо мене там не буде. Ми це з'ясуємо", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One на шляху до Катару.

Трамп заявив, що може відвідати Туреччину для переговорів в рамках своєї поїздки на Близький Схід цього тижня.

Теги: #путін #туреччина #трамп

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