Сибіга наголосив на важливості тиску на РФ в розмові з головою МЗС Нідерландів

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Вельдкампом, під час яких відзначив важливість посилення тиску на РФ в разі відмови Володимира Путіна від повного та тривалого припинення вогню, повідомляє українське зовнішньополітичне відомство у середу в соцмережі Х.

"Під час нашої розмови я поінформував Каспара Вельдкампа про актуальну ситуацію на полі бою та мирні зусилля. Я наголосив на важливості додаткового сильного тиску на Росію, якщо Путін продовжуватиме відкидати повне та тривале припинення вогню, уникати зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та зволікати з мирним процесом", - сказав Сибіга.

Міністри також узгодили майбутні контакти та зусилля, а також обговорили майбутній саміт НАТО в Гаазі.

Як повідомлялося, США виступають проти надання запрошення президенту України Володимиру Зеленському взяти участь у саміті НАТО в Гаазі 24 червня. Ймовірно, що засідання Ради Україна-НАТО відбудеться на рівні міністрів закордонних справ. Як повідомляє агентство ANSA, на даний момент, фактично, запрошення на зустріч були надіслані лише чотирьом азіатським партнерам: Японії, Південній Кореї, Австралії та Новій Зеландії.