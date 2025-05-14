Інтерфакс-Україна
Події
12:18 14.05.2025

У ФРН та Швейцарії заарештовано трьох українців за підозрою в диверсіях на користь РФ – ЗМІ

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Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала трьох громадян України, їх звинувачують в "агентурній діяльності з диверсійною метою", повідомляє tagesschau.de у середу.

"Федеральна прокуратура заарештувала трьох громадян України, які, як стверджується, отримали від Росії завдання здійснити напади на вантажний транспорт у Німеччині. За даними влади Карлсруе, чоловіки були заарештовані в Німеччині та Швейцарії", - йдеться у повідомленні на сайті мовника.

За інформацією, чоловіки нібито планували відправити посилки з Німеччини одержувачам в Україні, які містили вибухові пристрої, що мали вибухнути під час транспортування.

Теги: #диверсанти #німеччина

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