Країни ЄС можуть у середу попередньо погодити 17-й пакет санкцій проти РФ

Постпреди країн-членів ЄС планують протягом середи досягти попередньої угоди щодо нового пакета санкцій стосовно Росії, що здебільше будуть спрямовані на тіньовий флот російських нафтових танкерів, пише агентство Bloomberg.

"Очікується, що країни-члени ЄС досягнуть попередньої домовленості щодо 17-го пакету санкцій проти Росії сьогодні – напередодні можливих переговорів між Росією та Україною в Туреччині. Заходи, які мають бути офіційно ухвалені наступного тижня, є більш поступовими порівняно з попередніми раундами. Вони в основному спрямовані на тіньовий флот російських нафтових танкерів, а також на фізичних і юридичних осіб, які допомагають Москві обходити енергетичні обмеження", - йдеться в повідомленні.

Остаточно ці заходи можуть бути узгоджені наступного тижня, пише агентство.

Напередодні глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про роботу над 17-м пакетом санкцій. "Я сподіваюся, що ми ухвалимо його на Раді ЄС із закордонних справ, яка відбудеться наступного тижня", - сказала вона.

Агентство Bloomberg із посиланням на джерела писало, що в Єврокомісії пропонують у рамках 17-го пакету антиросійських санкцій запровадити обмеження щодо 60 фізосіб і юросіб, а також приблизно 150 судів.

Своєю чергою видання The Financial Times із посиланням на джерела передавало, що Євросоюз готується застосувати контроль за рухом капіталу і тарифи проти Росії, якщо Угорщина заблокує продовження економічних санкцій ЄС, накладених на Москву у відповідь на її війну в Україні.

"Європейська комісія повідомила національні уряди, що значна частина санкцій, включаючи заморожені російські державні активи на суму EUR200 млрд, може бути перенесена на іншу правову основу, щоб обійти вето Будапешта", - повідомили Financial Times п'ять чиновників, поінформованих про поточні дискусії.