Інтерфакс-Україна
Події
08:14 14.05.2025

Сибіга у середу прямує з візитом до Туреччини

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Сибіга у середу прямує з візитом до Туреччини
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуватиме у середу в Туреччині, повідомило Міністерство закордонних справ України.

"14 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуватиме в Анталії, Турецька Республіка, на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.Глава МЗС проведе зустрічі з партнерами України задля координації дипломатичних зусиль з метою досягнення справедливого миру", - повідомляє МЗС.

"Міністр наголосить на відданості України мирним зусиллям і підкреслить необхідність підвищення тиску на Росію, якщо вона продовжить відкидати повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів і ширші мирні зусилля", - додано у повідомленні.

 

 

Теги: #візит #туреччина #сибіга

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