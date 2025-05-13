Інтерфакс-Україна
Події
21:01 13.05.2025

Росію на переговорах в Туреччині можуть представляти Лавров і Ушаков

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Представляти РФ на переговорах у Стамбулі можуть міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков, пише The Washington Post, посилаючись на колишнього високопоставленого кремлівського чиновника.

"Кремль наразі не оголосив, хто очолить російську делегацію. Прес-секретар Путіна на брифінгу у вівторок багатозначно заявив, що імена будуть розкриті "коли президент визнає це за необхідне", натякаючи на те, що Москва вичікує, очікуючи, чи справді Трамп змінить свій графік", - зазначаєтьс у повідомленні.

Очікується, що з американської сторони на зустрічі будуть присутні держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланці Стів Віткофф і Кіт Келлог.

 

Теги: #переговори #росія #представники

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