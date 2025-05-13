Інтерфакс-Україна
Події
18:59 13.05.2025

Двоє чоловіків поранені і пошкоджена багатоповерхівка внаслідок атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

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Двоє чоловіків поранені і пошкоджена багатоповерхівка внаслідок атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

Мирні жителі Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області отримали поранення внаслідок дронових атак з боку російських окупантів у вівторок, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Протягом дня агресор бив по Нікопольщині FPV-дронами. Застосував по району й артилерію. Від ударів здригалися Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади. Постраждав чоловік. Йому надали необхідну меддопомогу, лікуватиметься вдома", - написав Лисак в Телеграм.

За його словами, в районі пошкоджені інфраструктура, комунальне підприємство, п’ятиповерховий та приватний житлові будинки, а також лінія електропередач.

"Дроном-камікадзе ворог вгатив і по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Там також поранений чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Понівечене авто", - розповів Лисак.

Теги: #дніпропетровська_область #обстріли

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