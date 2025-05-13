Інтерфакс-Україна
Події
18:37 13.05.2025

Окупанти з початку року втратили понад 177 тис осіб – Сирський

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Окупанти з початку року втратили понад 177 тис осіб – Сирський
Фото: 152 ОЄБр

Російські окупанти понесли втрати в розмірі понад 177 тис людей особового складу лише з початку поточного року, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Понад 177 тисяч осіб — втрати окупантів лише з початку року. Сили оборони України вдень і вночі б’ють російського агресора, наближаючи справедливий мир для України! Дякую захисникам і захисницям за професійну бойову роботу та віру в нашу Перемогу", - написав Сирський в Телеграм у вівторок.

Теги: #сирський #втрати_ворога

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