Окупанти з початку року втратили понад 177 тис осіб – Сирський

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Російські окупанти понесли втрати в розмірі понад 177 тис людей особового складу лише з початку поточного року, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Понад 177 тисяч осіб — втрати окупантів лише з початку року. Сили оборони України вдень і вночі б’ють російського агресора, наближаючи справедливий мир для України! Дякую захисникам і захисницям за професійну бойову роботу та віру в нашу Перемогу", - написав Сирський в Телеграм у вівторок.