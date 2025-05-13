Кабмін затвердив положення про інформаційну базу даних споживання природного газу

Кабінет міністрів затвердив Положення про інформаційну базу даних споживання природного газу, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

"Передбачено, що інформаційна база даних споживання природного газу створюється з метою забезпечення контролю за використанням ресурсів імпортованого природного газу і газу власного видобутку та передбачає автоматизований облік його споживачів, обсягів спожитого (відібраного) ними ресурсу, а також пов’язаних з ними суб’єктів ринку природного газу", - йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі Мельничука у вівторок.

Положення затверджено відповідно до закону про комерційний облік природного газу.

Зазначається, що власником та держателем інформаційної бази та виключних майнових прав інтелектуальної власності на її програмне забезпечення є держава в особі Міненерго, а її адміністратором - ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".