Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

РФ не вистачить 30-денного перемир'я щоб відновити сили та перегрупуватись, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що терміну цього нікому не буде достатньо, щоб відновити сили на повну. Тобто тридцятиденне припинення вогню – це більш про деескалацію, про можливість відкрити діалог. Саме про це йдеться", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.

За його словами, це пояснює реакцію США та країн Європи на вимоги РФ припинити поставки Україні зброї на цей період. "Поставки так не йдуть. Це нікому не допоможе. І росіянам це не допоможе… Про це можуть говорити тільки люди, які не розбираються в форматі поставок зброї. А те, що не буде перетину, наприклад, нашого кордону тієї чи іншої зброї, також це не спрацює, бо те, що нам потрібно, у нас на складах вже є", - сказав Зеленський.