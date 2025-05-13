Якщо Путін не приїде до Туреччини, всі обіцянки лідерів США та Європи про санкції проти РФ мають бути виконані – Зеленський

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Неприбуття Володимира Путіна на мирні перемовини до Туреччини будуть розцінюватись, як остаточна демонстрація неготовності російської сторони до закінчення війни, а значить всі обіцянки лідерів США та країн Європи щодо запровадження санкцій стосовно РФ мають бути виконані, наголошує президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що неприїзд Путіна, а знову ігри - це фінальна точка його демонстрації, що вони не готові до закінчення війни. А значить всі обіцянки, тверезі і чіткі обіцянки Сполучених Штатів Америки, Європи, лідерів інших країн повинні бути виконані. Інакше ви не примусите Росію до кроків, до того чи іншого формату деескалації. Значить будуть санкції", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.