Оголошено підозру організатору схеми переправлення ухилянтів за кордон - спецпрокуратура

Повідомлено про підозру жителю Яворівського району за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за свої послуги він вимагав $20 тис, повідомляє пресслужба Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

"За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 29-річному раніше судимому жителю Яворівського району за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч.3 ст.332 КК України)", - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний підшукував охочих уникнути мобілізації "клієнтів" і обіцяв за гроші забезпечити виготовлення фіктивних документів на відстрочку від призову, які нададуть право на безперешкодний виїзд з України під час воєнного стану. Свої послуги він оцінив у $20 тис, які хотів отримати заздалегідь в якості передоплати.

У повідомленні зазначено, що під час одержання обумовленої суми чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування забезпечує Головне управління Національної поліції у Львівській області, оперативний супровід – відділ внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України.