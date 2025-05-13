Інтерфакс-Україна
Події
15:32 13.05.2025

Оголошено підозру організатору схеми переправлення ухилянтів за кордон - спецпрокуратура

1 хв читати

Повідомлено про підозру жителю Яворівського району за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за свої послуги він вимагав $20 тис, повідомляє пресслужба Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

"За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 29-річному раніше судимому жителю Яворівського району за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч.3 ст.332 КК України)", - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний підшукував охочих уникнути мобілізації "клієнтів" і обіцяв за гроші забезпечити виготовлення фіктивних документів на відстрочку від призову, які нададуть право на безперешкодний виїзд з України під час воєнного стану. Свої послуги він оцінив у $20 тис, які хотів отримати заздалегідь в якості передоплати.

У повідомленні зазначено, що під час одержання обумовленої суми чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування забезпечує Головне управління Національної поліції у Львівській області, оперативний супровід – відділ внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України.

Теги: #схема #підозра #кордон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:14 13.05.2025
Електронна черга на заблокованому польськими протестувальниками ПП "Ягодин-Дорогуськ" скоротилась вдвічі

Електронна черга на заблокованому польськими протестувальниками ПП "Ягодин-Дорогуськ" скоротилась вдвічі

22:35 11.05.2025
Німеччина за два дні депортувала 78% затриманих на кордоні мігрантів – ЗМІ

Німеччина за два дні депортувала 78% затриманих на кордоні мігрантів – ЗМІ

10:29 07.05.2025
Викрито двох молодиків, які незаконно переправляли чоловіків призовного віку до Молдови

Викрито двох молодиків, які незаконно переправляли чоловіків призовного віку до Молдови

15:24 06.05.2025
Працівнику виправної колонії РФ повідомили про підозру за знущання над українськими полоненими – Офіс генпрокурора

Працівнику виправної колонії РФ повідомили про підозру за знущання над українськими полоненими – Офіс генпрокурора

12:54 02.05.2025
Нападниці на Стерненка повідомлено про підозру - Офіс генпрокурора

Нападниці на Стерненка повідомлено про підозру - Офіс генпрокурора

14:06 01.05.2025
БЕБ повідомило про підозру акціонерам Укрбудінвестбанку

БЕБ повідомило про підозру акціонерам Укрбудінвестбанку

15:20 30.04.2025
СБУ заочно повідомила про підозру окупантам, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ

СБУ заочно повідомила про підозру окупантам, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ

10:03 30.04.2025
Двоє чоловіків, один із яких – військовий на реабілітації, за $14,5 тис. переправляли ухилянтів за кордон

Двоє чоловіків, один із яких – військовий на реабілітації, за $14,5 тис. переправляли ухилянтів за кордон

19:21 27.04.2025
У тиждень Великодня пасажиропотік зменшився на 20% - дані Держприкордонслужби

У тиждень Великодня пасажиропотік зменшився на 20% - дані Держприкордонслужби

16:52 23.04.2025
Порошенка утримували на кордоні попри рішення суду, через що він пропустив перший день Міжпарламентської ради Україна–НАТО - адвокат

Порошенка утримували на кордоні попри рішення суду, через що він пропустив перший день Міжпарламентської ради Україна–НАТО - адвокат

ВАЖЛИВЕ

Країни Північно-Балтійської вісімки закликали РФ до безумовного припинення вогню на 30 днів

Єрмак: відмова Путіна від переговорів стане "останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну"

Зеленський готовий зустрітися у Стамбулі тільки з Путіним — Подоляк

Електронна черга на заблокованому польськими протестувальниками ПП "Ягодин-Дорогуськ" скоротилась вдвічі

Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили

ОСТАННЄ

Укроборонпром пропонує українцям, які перебувають закордоном, роботу на Батьківщині

Келлог та Віткофф поїдуть до Туреччини на переговори між Росією і Україною – ЗМІ

Вісім фільмів номіновані на кінопремію "Золота Дзиґа " 2025р

Суд у Франції засудив Депардьє до 1,5 років позбавлення волі умовно у справі про домагання

Експорт зерна з портів Одеси перевищує довоєнний рівень – Одеська ОВА

На новопавлівському напрямку доволі складна ситуація, ворог намагається прорватися до адмінкордону з Дніпропетровщиною

Військова авіація Польщі та Румунії у взаємодії з "літаючими радарами" НАТО проводять навчання над Литвою

Шмигаль обговорив з віцепрезидентом IFC продовження співпраці та спільні проєкти

Уряд погодив виключення чотирьох індустріальних парків з Реєстру

Бізнес підтримав ініціативу оподаткування доходів з цифрових платформ, проте пропонує доопрацювати два аспекти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА