Вісім фільмів номіновані на кінопремію "Золота Дзиґа " 2025р

Українська кіноакадемія оголосила номінантів на 9-ту Національну кінопремію "Золота Дзиґа" 2025 року.

Згідно повідомлення Української кіноакадемії, в категорії "Найкращий фільм" номінантами стали: "БожеВільні" (режисер Денис Тарасов); "Будинок "Слово". Нескінчений роман" (Тарас Томенко); "Мирні люди" (Оксана Карпович); "Порцелянова війна" (Слава Леонтьєв); "Редакція" (Роман Бондарчук); "Ти мене любиш?" (Антоніна Ноябрьова); "Фрагменти льоду" (Марія Стоянова); "Я, "Побєда" і Берлін" (Ольга Ряшина).

До номінантів на найкращий документальний фільм увійшли: "Мирні люди" (режисер Оксана Карпович); "Порцелянова війна" (Слава Леонтьєв); "Фрагменти льоду" (Марія Стоянова).

У категорії "Найкращий серіал" змагатимуться: "Homo amans" (режисер Саша Лідаговський); "Евакуація" (Денис Тарасов); "Потяг" (Володимир Янощук); "Шлях" (Денис Тарасов).

Як повідомлялося, переможцем 8-ї Національної кінопремії "Золота Дзиґа" 2024 року в категорії "Найкращий фільм" стала картина "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова.