Військова авіація Польщі та Румунії у взаємодії з "літаючими радарами" НАТО проводять навчання над Литвою

Військова авіація Польщі та Румунії у взаємодії з авіацією дальнього радіолокаційного виявлення і управління AWACS НАТО відпрацьовують взаємодію в повітряному просторі над Литвою, повідомила пресслужба Генштабу ЗС Польщі.

"Польща і Румунія тренуються разом із NATO AWACS під час місії над Литвою з підвищення оперативної сумісності та інтеграції союзників", - ідеться в повідомленні.

"Спільні навчання союзників зміцнюють співпрацю і готовність захищати кожен дюйм союзної території", - повідомили в польському Генштабі.