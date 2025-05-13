14:56 13.05.2025
Військова авіація Польщі та Румунії у взаємодії з "літаючими радарами" НАТО проводять навчання над Литвою
Військова авіація Польщі та Румунії у взаємодії з авіацією дальнього радіолокаційного виявлення і управління AWACS НАТО відпрацьовують взаємодію в повітряному просторі над Литвою, повідомила пресслужба Генштабу ЗС Польщі.
"Польща і Румунія тренуються разом із NATO AWACS під час місії над Литвою з підвищення оперативної сумісності та інтеграції союзників", - ідеться в повідомленні.
"Спільні навчання союзників зміцнюють співпрацю і готовність захищати кожен дюйм союзної території", - повідомили в польському Генштабі.