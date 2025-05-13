Інтерфакс-Україна
Події
14:22 13.05.2025

Міністр оборони Німеччини закликав до посилення санкцій проти РФ та збільшення підтримки України

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Міністр оборони Німеччини закликав до посилення санкцій проти РФ та збільшення підтримки України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав до посилення санкцій Заходу проти Росії та збільшення військової підтримки України, повідомляє німецька телевізійна служба новин Die Tagesschau канала ARD.

Пісторіус у кулуарах конференції в Берліні зазначив, що Владімір Путін "поводиться як завжди стосовно обговорень щодо припинення вогню та переговорів щодо мирного врегулювання", "тому наслідки потрібно робити зараз".

Теги: #пісторіус #санкції_проти_рф

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