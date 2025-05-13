14:22 13.05.2025
Міністр оборони Німеччини закликав до посилення санкцій проти РФ та збільшення підтримки України
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав до посилення санкцій Заходу проти Росії та збільшення військової підтримки України, повідомляє німецька телевізійна служба новин Die Tagesschau канала ARD.
Пісторіус у кулуарах конференції в Берліні зазначив, що Владімір Путін "поводиться як завжди стосовно обговорень щодо припинення вогню та переговорів щодо мирного врегулювання", "тому наслідки потрібно робити зараз".