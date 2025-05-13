Міністр оборони Німеччини закликав до посилення санкцій проти РФ та збільшення підтримки України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав до посилення санкцій Заходу проти Росії та збільшення військової підтримки України, повідомляє німецька телевізійна служба новин Die Tagesschau канала ARD.

Пісторіус у кулуарах конференції в Берліні зазначив, що Владімір Путін "поводиться як завжди стосовно обговорень щодо припинення вогню та переговорів щодо мирного врегулювання", "тому наслідки потрібно робити зараз".