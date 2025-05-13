Інтерфакс-Україна
Події
14:03 13.05.2025

Іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу у ЗСУ, можуть отримати статус УБД

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Іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу у ЗСУ, можуть отримати статус УБД

Іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту, можуть отримати статус учасника бойових дій.

Як зазначається на сайті Міністерства оборони України, отримання такого статусу регулюється кількома нормативно-правовими документами.

Зокрема, згідно із законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці ЗСУ, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Водночас до категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" проходять військову службу у Збройних силах України.

"Враховуючи зазначене вище, іноземці, діяльність яких відповідає вимогам цих законів, можуть отримати статус учасника бойових дій. Вони мають дотримуватися таких самих процедур, як і громадяни України", – пояснив директор Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України полковник Сергій Галімський.

Теги: #війна #убд #іноземці #міноборони

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