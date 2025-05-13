Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 2 людини, з них 1 дитина – Прокудін

Російські війська у понеділок обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждало 2 людини, з них одна дитина, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини дістали поранення, з них - 1 дитина", - сказано в його телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Садове, Білозерка, Станіслав, Новодмитрівка, Широка Балка, Дар'ївка, Черешеньки, Берислав, Зміївка, Козацьке, Веселе, Осокорівка, Нововоронцовка, Гаврилівка, Дудчани, Бургунка, Велетенське, Іванівка, Інгулець, Костирка, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Саблуківка, Токарівка, Тягинка, Урожайне та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили поштове відділення, господарчу споруду, складські приміщення, гаражі та приватні автомобілі.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/7798