Росія стягує до Криму ППО з інших напрямків

Росія стягує до окупованого півострова Крим системи протиповітряної оборони, оголюючи інші напрямки, повідомив представник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Крим – це символічна та логістична цінність для Росії. Щільність ППО на острові – вище, ніж у багатьох регіонах самої РФ. Через санкції та брак мікроелектроніки у росіян обмежені можливості для поповнення втрат", – заявив Плетенчук в ефірі українського національного телемарафону.

Він відзначив, що з початку 2024 року українські сили знищили значну кількість ППО РФ, завдалі ударів по штабу Чорноморського флоту та інших об’єктах, однак РФ продовжує запускати дрони з території Криму.

"Це мобільні установки, які можна переміщувати, але переважно вони використовують перевірені локації", – додав Плетенчук.