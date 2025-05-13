Інтерфакс-Україна
Події
07:54 13.05.2025

Ворожий дрон атакував цивільне авто в Запорізькій області, постраждав чоловік – ОВА

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Ворожий дрон атакував цивільне авто в Запорізькій області, постраждав чоловік – ОВА

Російські війська дроном атакували цивільне авто в прифронтовій громаді Запорізької області, внаслідок чого постраждав літній чоловік, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

"Росіяни вкотре полюють на цивільних мешканців. Ворожий дрон атакував автівку в прифронтовій громаді Запорізької області", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, внаслідок цієї атаки поранено 72-річного чоловіка.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/19361

Теги: #дрон #поранений #запорізька

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