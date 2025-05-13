13 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1175 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1175 RUSSIAN AGRESSION

13 травня відзначають День яблучного пирога, Всесвітній день кульбаби, День народження застібки-липучки, День лепрекона, Міжнародний день хумусу.

160 років від дня відкриття (1865) Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (на той час – Імператорський Новоросійський університет).

Православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Глікерії.

Всесвітній день кульбаби

Всесвітній день кульбаби святкують 13 травня. Саме тоді її квіточки з’являються на галявинах на територіях країн з помірним кліматом.

Корінь кульбаби широко застосовується у науковій медицині. Його висушують, подрібнюють та додають до складу відварів та екстрактів для профілактики та лікування захворювань травної системи. Корінь кульбаби у складі з деревієм та хвощем приймають як проносний засіб, а також для покращення апетиту. У свіжому вигляді коріння кульбаби покращує роботу кишківника та шлунку. Препарати із вмістом кульбаби застосовують у лікуванні захворювань печінки.

Кульбаба володіє сечогінними, кровоочисними, жовчогінними властивостями. У народній медицині застосовується для лікування захворювань жовчогінного міхура, кишківника, печінці, нирок тощо. Корінь кульбаби нормалізує тиск крові, покращує сон, апетит, застосовується для лікування запалення органів зору.

Широко кульбаба застосовується у косметичній галузі. Наприклад настойка з квітів кульбаби дає хороший ефект у боротьбі з пігментними плямами, вуграми та бородавками.

Цього дня народилися:

230 років від дня народження Павела Йозефа Шафарика (1795−1861), чеського та словацького поета, історика, мовознавця, етнографа, славіста, засновника наукової славістики;

150 років від дня народження Антона Сигізмундовича Ловенгардта (1875−1941), українського письменника, публіциста, журналіста, видавця;

110 років від дня народження Миколи Федоровича Анищенка (1915–2009), українського художника театру, графіка; за новим стилем народився 26.05.1915 р.;

90 років від дня народження Леоніда Степановича Кондратського (1935–2023), українського архітектора.

Ще цього дня:

1918 - У США надруковані поштові марки з переверненим зображенням літаків, які стали колекційною рідкістю;

1927 - Засновано київський футбольний клуб "Динамо".

1963 - Кувейт став 111-ю державою, прийнятою в ООН;

1981 - На площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Івана Павла II;

1989 - Близько двох тисяч студентів оголосили голодування на пекінській площі Тяньаньмень, вимагаючи проведення у Китаї демократичних реформ;

1990 - Вийшло перше число газети "Галичина" - першої за радянських часів демократичної багатотиражної газети Івано-Франківської області;

1991 - У Києві пройшов I Конгрес поляків, які мешкають в Україні;

1992 - Американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), уперше в космос вийшли одразу три космонавти;

2014 - Проросійські бойовики під час боїв за Слов'янськ влаштували засідку на околицях села Маячка. Внаслідок нападу бойовиків на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади загинуло 7 українських десантників;

2023 - Вибухи на складах боєприпасів військової частини А3013 у селі Грузевиця Хмельницької області.

Церковне свято:

13 травня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Гликерії.

Гликерія Антиохійська, відома своїм вірним служінням Господу у часи раннього християнства. За легендою, Гликерія була дочкою поганського багатія та відданої християнки. Після смерті батьків вона отримала величезний маєток і стала однією з найзаможніших жінок міста. Проте, вона віддавала бідним значну частину свого статку і висловлювала велику любов до християнської віри.

За часів переслідування християн Гликерія відмовилася від величезного багатства, обравши віру та служіння Богу. Її відмова роздратувала римську владу. Жінку затримали, піддали жорстокому катуванню та погрожували смертю. Однак вона не зрадила своєї віри. За легендою, під час одного з допитів янголи спустилися з небес і зцілювали її рани.

Зрештою, влада вирішила стратити Гликерію. Її кинули у воду, але вона не потонула. Тоді її стратили.

Іменини: Георгій, Макарій, Олександр.