Маркарова про законопроєкт США щодо санкцій проти РФ: вдячні кожному сенатору, який його підтримав

До американського двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії з моменту його запровадження долучилися вже 72 сенатора з обох партій, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Дякую Ліндсі Грем (LindseyGrahamSC) за ваш надзвичайно важливий двопартійний законопроект "Закон про санкції проти Росії 2025 року", який спочатку мав співавторами 51 сенатора з обох партій", - відзначила Маркарова в соцмережі Х в понеділок.

Вона зазначила, що з моменту введення цього закону на початку квітня загальна кількість його співавторів зросла до 72. "Ми вдячні кожному сенатору США, який підтримав цей важливий законопроект, за потужну двопартійну підтримку, оскільки Україна та Сполучені Штати віддані справі миру!", - підкреслила посол.

Джерело: https://x.com/OMarkarova/status/1921986211603722674