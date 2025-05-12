Інтерфакс-Україна
Події
20:30 12.05.2025

Захід має посилити підтримку України, якщо Путін не зупиниться - Порошенко

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Захід має посилити підтримку України, якщо Путін не зупиниться - Порошенко
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/05/12

Українці з напруженням очікують результатів переговорів, які можуть відбутися у найближчий четвер, заявив народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність"  Петро Порошенко після засідання погоджувальної ради в понеділок.

Він наголосив що якщо Володимир Путін не погодиться зупинити війну, західні союзники повинні задіяти план "Б".

За словами Порошенка, лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Польщі та США висловили спільну позицію щодо необхідності 30-денного припинення вогню, яке має набути чинності до кінця сьогоднішнього дня.

Порошенко також нагадав про попередню заяву президента США Дональда Трампа, який говорив про альтернативний сценарій у разі відмови Путіна зупинити бойові дії. План "Б" передбачає розширену військову допомогу Україні, зняття обмежень на використання зенітних і далекобійних ракет, а також нові фінансові пакети підтримки.

Окрім цього, політик наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії, зокрема, на банківські активи та тіньовий флот, а також на нафтовий і газовий сектор. Він закликав припинити транзит російської нафти через територію України, зазначивши, що цей крок повністю підтримують європейські партнери.

За словами Порошенка, на погоджувальній раді відповідний законопроєкт підтримали всі фракції Верховної Ради, окрім фракції партії "Слуга народу".

 

Теги: #партнери #припинення #путін #порошенко #війна #євроінтеграція

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