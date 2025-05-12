Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський знов заявив, що поїде у Туреччину на переговори з росіянами про мир, і хотів би бачити там президента США Дональда Трампа і сподівається, що Володимир Путін не буде уникати цієї зустрічі.

"Чув щойно заяву президента Трампа. Дуже важливі слова. Я підтримав Дональда Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню – достатньо тривале, щоб дати основу дипломатії. І ми цього хочемо, ми готові забезпечити тишу зі свого боку", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

"Я підтримав президента Трампа з ідеєю прямих перемовин із Путіним. Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі", - підкреслив український лідер.

"І, звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб Президент Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив також Зеленський.

Як повідомлялося, раніше Володимир Путін заявив, що готовий провести "перервані перемовини" у Стамбулі у четвер, 15 травня.

Із закликом до України негайно погодитися на переговори у Стамбулі 15 травня виступив також президент Трамп. "Президент Росії Путін не хоче мати Угоду про припинення вогню з Україною, а хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кривавої бійні. Україна повинна погодитися на це, негайно", - написав Трамп в соцмережі Х.

Президент України Володимир Зеленський заявив що приїде у 15 травня на російсько-українські переговори у Туреччину. "Чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", – написав він у соцмережі X у неділю. "Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства", – підкреслив також Зеленський.

Трамп у понеділок висловив думку, що майбутні переговори РФ та України можуть виявитися продуктивними. "Зустріч Росії та України в четвер дуже важлива. Я дуже сильно наполягав, щоб її організували. Я думаю, що ці переговори можуть призвести до хороших речей", - сказав президент США.

Трамп також заявив, що розглядає можливість поїздки до Стамбула (Туреччина), де в четвер може відбутися потенційна зустріч між Зеленським та Путіним.

"Я думаю, лідери обох країн будуть там… Я роздумував над тим, щоб полетіти туди. Я не знаю, де буду в четвер - у мене так багато зустрічей. І я думав над тим, щоб полетіти туди", - сказав Трамп на пресконференції у Білому домі.

"Є така можливість, якщо я думаю, що там щось може статися... Ми повинні це зробити", - додав він. Трамп відзначив, що адміністрація США "дуже наполегливо працює, щоб побачити, чи зможе вона покласти край кровопролиттю".