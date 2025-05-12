Трамп заявив, що думає про поїздку до Стамбула на зустріч України з РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість поїздки до Стамбула (Туреччина), де в четвер може відбутися потенційна зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

"Я думаю, лідери обох країн будуть там… Я роздумував над тим, щоб полетіти туди. Я не знаю, де буду в четвер - у мене так багато зустрічей. І я думав над тим, щоб полетіти туди", - сказав Трамп на пресконференції у Білому домі у понеділок.

"Є така можливість, якщо я думаю, що там щось може статися... Ми повинні це зробити", - додав він.

Трамп відзначив, що адміністрація США "дуже наполегливо працює, щоб побачити, чи зможе вона покласти край кровопролиттю".

Раніше він висловив думку, що майбутні переговори РФ та України можуть виявитися продуктивними. "Зустріч Росії та України в четвер дуже важлива. Я дуже сильно наполягав, щоб її організували. Я думаю, що ці переговори можуть призвести до хороших речей", - сказав президент США.

Як повідомлялося, раніше Володимир Путін заявив, що готовий провести "перервані перемовини" у Стамбулі у четвер, 15 травня.

Із закликом до України негайно погодитися на переговори у Стамбулі 15 травня виступив також президент Трамп. "Президент Росії Путін не хоче мати Угоду про припинення вогню з Україною, а хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кривавої бійні. Україна повинна погодитися на це, негайно", - написав Трамп в соцмережі Х.

Президент України Володимир Зеленський заявив що приїде у 15 травня на російсько-українські переговори у Туреччину. "Чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", – написав він у соцмережі X у неділю. "Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства", – підкреслив також Зеленський.