Будівлі Академії ім. Бойчука будуть відновлені завдяки підтримці уряду Японії - Точицький

Пошкоджені від російського обстрілу будівлі Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Бойчука будуть відновлені завдяки підтримці уряду Японії, повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

"В день 71-ої річниці членства України в ЮНЕСКО разом з головою Представництва ЮНЕСКО в Україні К’ярою Децці Бардескі та ректором Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Бойчука Оленою Осадчою підписали меморандум про співробітництво. Спільними зусиллями, завдяки підтримці уряду Японії, будуть відновлені будівлі Академії, пошкоджені внаслідок російської ракетної атаки 25 березня 2024 року", - написав Точицький в мережі Facebook.

За його словами, успішна реалізація меморандуму стане одним із кроків, який сприятиме відновленню української культури.

"В часи, коли індоктринація молоді стає інструментом підтримки військової агресії, важливо нагадати одну з цінностей ЮНЕСКО про те, що освіта має виховувати вільну особистість. Мистецька освіта без цих цінностей неможлива", - підкреслив міністр.