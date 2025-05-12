Інтерфакс-Україна
Події
17:57 12.05.2025

Будівлі Академії ім. Бойчука будуть відновлені завдяки підтримці уряду Японії - Точицький

1 хв читати

Пошкоджені від російського обстрілу будівлі Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Бойчука будуть відновлені завдяки підтримці уряду Японії, повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

"В день 71-ої річниці членства України в ЮНЕСКО разом з головою Представництва ЮНЕСКО в Україні К’ярою Децці Бардескі та ректором Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Бойчука Оленою Осадчою підписали меморандум про співробітництво. Спільними зусиллями, завдяки підтримці уряду Японії, будуть відновлені будівлі Академії, пошкоджені внаслідок російської ракетної атаки 25 березня 2024 року", - написав Точицький в мережі Facebook.

За його словами, успішна реалізація меморандуму стане одним із кроків, який сприятиме відновленню української культури.

"В часи, коли індоктринація молоді стає інструментом підтримки військової агресії, важливо нагадати одну з цінностей ЮНЕСКО про те, що освіта має виховувати вільну особистість. Мистецька освіта без цих цінностей неможлива", - підкреслив міністр.

Теги: #меморандум #точицький #юнеско

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 12.05.2025
Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості

Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості

16:39 05.05.2025
Україна та УКДР уклали меморандум щодо координації співпраці з Республікою Корея - Мінекономіки

Україна та УКДР уклали меморандум щодо координації співпраці з Республікою Корея - Мінекономіки

15:21 05.05.2025
Україна та Чехія підпишуть меморандуми про посилення співпраці між медичними закладами – ЗМІ

Україна та Чехія підпишуть меморандуми про посилення співпраці між медичними закладами – ЗМІ

18:43 02.05.2025
Міндовкілля та The HALO Trust Ukraine підписали меморандум про співпрацю для екологічно безпечного розмінування

Міндовкілля та The HALO Trust Ukraine підписали меморандум про співпрацю для екологічно безпечного розмінування

18:39 30.04.2025
Точицький про виступ російської співачки на фоні зруйнованого міста: це і є суть російської культури

Точицький про виступ російської співачки на фоні зруйнованого міста: це і є суть російської культури

11:38 28.04.2025
Точицький: До 2030 року ми бачимо Україну як країну, яка створює культурні стандарти нового типу

Точицький: До 2030 року ми бачимо Україну як країну, яка створює культурні стандарти нового типу

15:57 23.04.2025
Міністри культури України і Польщі рішуче засудили акт вандалізму щодо українських місць пам’яті у Польщі – спільна заява

Міністри культури України і Польщі рішуче засудили акт вандалізму щодо українських місць пам’яті у Польщі – спільна заява

20:59 15.04.2025
За ініціативою України 27 листопада проголошено Міжнародним днем залучення до науки заради сталого розвитку

За ініціативою України 27 листопада проголошено Міжнародним днем залучення до науки заради сталого розвитку

10:10 09.04.2025
Точицький закликав партнерів до запровадження санкцій за злочини проти української культури

Точицький закликав партнерів до запровадження санкцій за злочини проти української культури

10:11 18.03.2025
В Мінкультури обговорили підтримку українських медіа з ЮНЕСКО і Представництвом ЄС

В Мінкультури обговорили підтримку українських медіа з ЮНЕСКО і Представництвом ЄС

ВАЖЛИВЕ

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

Окупанти не дотримувались оголошеного перемир’я і 10 травня спробували штурмувати на куп'янському напрямку – ОТУ "Харків"

Зеленський запросив Папу Римського Лева ХІV здійснити візит в Україну

ЄС виділить додаткові EUR900 млн на українське озброєння

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив порядок підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди "русского міра"

Четвертину вакансій на українському ринку праці пропонує переробна промисловість - дослідження

Польські протестувальники перекрили ПП "Дорогуськ-Ягодин" після скасування судом заборони мерією таких протестів

Трамп заявив, що думає про поїздку до Стамбула на зустріч України з РФ

"Ліси України" на аукціонах на друге півріччя 2025р реалізували 93% лісоматеріалів

Трамп вважає, що на переговорах РФ з Україною можна домогтися позитивних результатів

ССО знищили штурмову групу росіян в тилу ворога

У Литві стартували навчання Tvirtas skydas за участю військовослужбовців інших країн НАТО

МЗС Італії: відповідальність за мир лежить на Путіні

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА