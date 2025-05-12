Інтерфакс-Україна
Події
17:09 12.05.2025

У Литві стартували навчання Tvirtas skydas за участю військовослужбовців інших країн НАТО

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У Литві стартували навчання Tvirtas skydas за участю військовослужбовців інших країн НАТО

У Литві почалися навчання Tvirtas skydas 5 ("Міцний щит 5") за участю військовослужбовців інших країн НАТО, повідомила в понеділок пресслужба Міністерства національної оборони Литви.

"З 12 до 18 травня в зоні відповідальності Добровольчих сил охорони краю (KASP) Національної гвардії (Паневезький район) відбуваються навчання Tvirtas skydas 5, у яких беруть участь понад 1000 литовських військовослужбовців і представників Спілки стрільців, а також військовослужбовці латвійських і португальських збройних сил", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що "навчання, які проводяться, спрямовані на набуття необхідних навичок для планування, підготовки та проведення оборонних операцій відповідно до планів національної оборони, ефективної взаємодії та координації дій з іншими підрозділами збройних сил Литви і союзників по НАТО, що діють спільно або в одній оперативній зоні".

"Навчання відбуватимуться у світлий і темний час доби: військовослужбовці пересуватимуться пішки та на військовій техніці, застосовуватимуть навчальні боєприпаси та вибухові пристрої, спеціальне спорядження, димові шашки. Значна частина завдань буде виконуватися в цивільних районах", - зазначили в Міноборони Литви.

Теги: #нато #литва #міцний_щит_5

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