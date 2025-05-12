Інтерфакс-Україна
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14:44 12.05.2025

Суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку і експоліцейському Писаренку на нічний домашній арешт - Суспільне

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Суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку і експоліцейському Писаренку на нічний домашній арешт - Суспільне

Шевченківський районний суд м. Дніпро змінив запобіжні заходи народному депутату України Миколі Тищенку і колишньому поліцейському Богдану Писаренку, яких обвинувачують в незаконному позбавлені волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міноборони Дмитра Мазохи.

Як повідомляє кореспондентка "Суспільного" з зали суду, тепер обидва перебуватимуть під нічним домашнім арештом до 12 липня, який триватиме з 21:00 до 06:00 наступної доби.

Раніше низка телеграм-каналів публікувала відео, коли 20 червня група невідомих напала в Дніпрі на колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен", коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього була причетна охорона народного депутата Тищенка, з яким потерпілий посперечався.

7 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування справи стосовно Тищенка і направило її до суду. Депутата підозрюють у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося спричиненням потерпілому фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України).

Раніше обидва перебували під цілодобовим домашнім арештом.

Теги: #запобіжний_захід #суд #тищенко

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