Інтерфакс-Україна
Події
14:09 12.05.2025

БЕБ викрила в Київській області цех із нелегального виготовлення тютюну, який працював на свинофермі

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БЕБ викрила в Київській області цех із нелегального виготовлення тютюну, який працював на свинофермі

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) спільно з фахівцями Національної поліції викрили групу осіб, які організували нелегальне виробництво підакцизних товарів на території колишнього фермерського господарства, повідомила пресслужба БЕБ.

Згідно із повідомлення, приміщення свинячої ферми облаштували спеціальним обладнанням - лініями для виробництва сигарет та упаковки їх в пачки, блоки й плівку.

Потужності повного циклу дозволяли виготовляти понад 50 тис. пачок сигарет у день. Сигарети без марок акцизного податку продавали під виглядом продукції відомих брендів. Реалізовували товар переважно на території Київської області, а також відправляли покупцям за допомогою поштового оператора, відділення якого було розташовано на відстані 1 км від нелегального цеху.

Детективи БЕБ провели п'ять невідкладних обшуків на території Києва та Київської області і вилучили у правопорушників обладнання, сировину, фільтри, 14 ящиків з тютюном та понад 100 тис. пачок сигарет. У БЕБ і додали, що досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, транспортування, підакцизних товарів) триває. Слідчі наразі визначають коло причетних осіб.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") уточнив у Telegram, що підпільних цех із виготовлення тютюнових виробів діяв на території Білоцерківського району, а сама свиноферма розташована поруч із сільрадою. Він подякував БЕБ за знищення "чергових тіньовиків".

Теги: #беб #цех #підакцизні_товари #київська_область

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