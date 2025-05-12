Інтерфакс-Україна
Події
10:33 12.05.2025

Електронна система ePhyto 16-18 травня не працюватиме через оновлення системи

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Електронна система ePhyto 16-18 травня не працюватиме через оновлення системи
Фото: https://www.freepik.com/

Інформаційна автоматизована система "Phytosanitary Inspection System" (PHIS) у період із 16 по 18 травня не працюватиме з технічних причин, у цей час у ній буде проводитись оновлення сервісу, повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, орієнтовний період проведення технічних робіт: з 18:00 16 травня до 20:00 18 травня 2025 року.

ePhyto – це міжнародна система, яка дає можливість обмінюватися фітосанітарними сертифікатами в електронному вигляді через спеціальну платформу ePhyto Hub. Платформу розробила Міжнародна конвенцієя із захисту рослин (IPPC), яка є частиною Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Україна приєдналася до ePhyto у лютому 2025 року і стала 94 країною світу, яка активно підтримує цифровізацію торгівлі на міжнародному рівні. 

Теги: #оновлення #ephyto

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