У Білозерці на Херсонщині через ворожий обстріл постраждала дитина

У Білозерці внаслідок обстрілу окупаційною армією РФ зазнала поранень 10-річна дитина, повідомив глава Херсонською воєнної обласної адміністрації Олександр Прокудін у понеділок.

"У Білозерці через російський обстріл постраждала дитина. Внаслідок влучання ворожого снаряду у будинок під завалами зруйнованої оселі опинилась 10-річна дівчинка… дитина дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення ніг", - написав він у Телеграмі.

За інформацією голови ОВА, рятувальники вивільнили дитину та передали медикам.