Інтерфакс-Україна
Події
09:40 12.05.2025

У Білозерці на Херсонщині через ворожий обстріл постраждала дитина

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У Білозерці на Херсонщині через ворожий обстріл постраждала дитина

У Білозерці внаслідок обстрілу окупаційною армією РФ зазнала поранень 10-річна дитина, повідомив глава Херсонською воєнної обласної адміністрації Олександр Прокудін у понеділок.

"У Білозерці через російський обстріл постраждала дитина. Внаслідок влучання ворожого снаряду у будинок під завалами зруйнованої оселі опинилась 10-річна дівчинка… дитина дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення ніг", - написав він у Телеграмі.

За інформацією голови ОВА, рятувальники вивільнили дитину та передали медикам. 

Теги: #херсонська_область #обстріл

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