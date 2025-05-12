Інтерфакс-Україна
Події
09:34 12.05.2025

Одещина постраждала від атаки БпЛА, поранено людину

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Одещина постраждала від атаки БпЛА, поранено людину

Вночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками, постраждала одна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Внаслідок удару по Білгород-Дністровську є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини. В одному з пошкоджених приватних будинків постраждав чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу", - написав він у телеграм у понеділок.

Всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

Теги: #одеська_область #бпла_рф

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