Одещина постраждала від атаки БпЛА, поранено людину

Вночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками, постраждала одна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Внаслідок удару по Білгород-Дністровську є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини. В одному з пошкоджених приватних будинків постраждав чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу", - написав він у телеграм у понеділок.

Всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.