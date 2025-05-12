Інтерфакс-Україна
Події
09:11 12.05.2025

Сили оборони вночі збили 55 ворожих дронів зі 108, ще 30 локаційно втрачені

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Сили оборони вночі збили 55 ворожих дронів зі 108, ще 30 локаційно втрачені
Фото: НГУ

Українські захисники збили у ніч на понеділок 55 ударних безпілотників типу Shahed, а також дронів інших типів, випущених російськими окупантами, повідомляє телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 08:30 підтверджено збиття 55 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Загалом окупанти атакували Україну вночі 108-ма БпЛА, як ударними, так і імітаторами. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"У ніч на 12 травня (із 23:00 11 травня) противник атакував 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим", - інформують в ПС ЗСУ.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.

Теги: #атака_бпла_рф #повітряні_сили

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