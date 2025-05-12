Впродовж доби зафіксовано 155 бойових зіткнень - Генштаб

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Протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткненнь, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаційних ударів, скинувши 125 керованих бомб. Крім цього, здійснив близько 3500 обстрілів, з них 114 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3443 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб.