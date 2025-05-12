Інтерфакс-Україна
Події
08:10 12.05.2025

Впродовж доби зафіксовано 155 бойових зіткнень - Генштаб

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Впродовж доби зафіксовано 155 бойових зіткнень - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткненнь, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаційних ударів, скинувши 125 керованих бомб. Крім цього, здійснив близько 3500 обстрілів, з них 114 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3443 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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