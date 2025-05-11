На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 5 мирних мешканців - прокуратура

Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів населених пунктів Куп’янського та Богодухівського районів Харківської області, які ЗС РФ здійснили протягом неділі, постраждало п'ятеро мирних мешканців.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Орієнтовно з 9:55 до 10:30 російські військові завдали ударів FPV-дронами по Куп’янську та с. Стецьківка. У населених пунктах пошкоджено домоволодіння. Без постраждалих.

О 10:40 ЗС РФ скинули КАБ на селище Садовод. Пошкоджень зазнали житловий будинок та господарчі споруди. У двох мирних мешканок 54 і 56 років - гостра реакція на стрес.

Близько 12:30 у с. Івашки внаслідок удару ворожого FPV-дрона поранено 54-річного чоловіка. Його ушпиталено у стані середньої важкості.

Крім того, о 16:00 ЗС РФ поцілили дроном по автомобілю в с. Баранівка. Автівку пошкоджено, подружжя (53-річний чоловік та 54-річна жінка) отримали поранення.