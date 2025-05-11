Інтерфакс-Україна
Події
22:49 11.05.2025

На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 5 мирних мешканців - прокуратура

1 хв читати

Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів населених пунктів Куп’янського та Богодухівського районів Харківської області, які ЗС РФ здійснили протягом неділі, постраждало п'ятеро мирних мешканців.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Орієнтовно з 9:55 до 10:30 російські військові завдали ударів FPV-дронами по Куп’янську та с. Стецьківка. У населених пунктах пошкоджено домоволодіння. Без постраждалих.

О 10:40 ЗС РФ скинули КАБ на селище Садовод. Пошкоджень зазнали житловий будинок та господарчі споруди. У двох мирних мешканок 54 і 56 років - гостра реакція на стрес.

Близько 12:30 у с. Івашки внаслідок удару ворожого FPV-дрона поранено 54-річного чоловіка. Його ушпиталено у стані середньої важкості.

Крім того, о 16:00 ЗС РФ поцілили дроном по автомобілю в с. Баранівка. Автівку пошкоджено, подружжя (53-річний чоловік та 54-річна жінка) отримали поранення.

Теги: #харків #постраждалі #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:44 10.05.2025
Росіяни вбили двох жителів Донеччини 9 травня - обладміністрація

Росіяни вбили двох жителів Донеччини 9 травня - обладміністрація

07:40 10.05.2025
Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих – ОВА

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих – ОВА

10:31 09.05.2025
РФ не дотримується паузи в бойових діях: більше 200 обстрілів на добу - очільник Запорізької ОВА

РФ не дотримується паузи в бойових діях: більше 200 обстрілів на добу - очільник Запорізької ОВА

21:38 08.05.2025
Одного цивільного поранено внаслідок атаки дрона у Херсонській області

Одного цивільного поранено внаслідок атаки дрона у Херсонській області

00:43 08.05.2025
Харків отримає шість тролейбусів Skoda 21Tr з чеського міста Брно - МЗС

Харків отримає шість тролейбусів Skoda 21Tr з чеського міста Брно - МЗС

23:11 07.05.2025
Кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до семи – ОВА

Кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до семи – ОВА

22:57 07.05.2025
Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

22:20 07.05.2025
Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

16:46 07.05.2025
На Донеччині через обстріли загинула одна людина, вісім дістали поранень

На Донеччині через обстріли загинула одна людина, вісім дістали поранень

07:55 07.05.2025
Четверо поранених і численні руйнування у Запоріжжі внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА

Четверо поранених і численні руйнування у Запоріжжі внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню

Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

Зеленський: Україна очікує від Рф повного та тривалого припинення вогню з 12 травня

Зеленський чекатиме на Путіна у четвер у Туреччині особисто, а також чекає тривалого припинення вогню з 12 травня

Україна має негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині – Трамп

ОСТАННЄ

ХАМАС зробить крок до припинення війни, звільнивши ізраїльсько-американського заручника

На Покровському напрямку було знешкоджено 368 окупантів - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 111 ворожих атак - Генштаб

Німеччина за два дні депортувала 78% затриманих на кордоні мігрантів – ЗМІ

Туск звинуватив спецслужби РФ в причетності до пожежі в торговому комплексі Варшави

Сполучені Штати оголосили про торговельну угоду з Китаєм – Білий дім

Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню

Єрмак про готовність Зеленського зустрітися з Путіним: Припинення вогню, потім все інше

Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

Зеленський: Україна очікує від Рф повного та тривалого припинення вогню з 12 травня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА