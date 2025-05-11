Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Україна повністю підтримує заклик президента США Дональда Трампа до повного та безумовного припинення вогню.

"Україна повністю підтримує заклик Президента Трампа до повного та безумовного припинення вогню. Україна також готова до прямих переговорів. Президент Володимир Зеленський буде там особисто, щоб зробити це. Питання в тому, чи готова Росія припинити війну за власним вибором і припинити вбивства?", - написала Маркарова в соцмережі Х у неділю.