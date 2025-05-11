Макрон взяв на себе ініціативу зателефонувати Трампу після спільної розмови західних лідерів і Зеленського - ЗМІ

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Президент Франції Емманюель Макрон взяв на себе ініціативу зателефонувати президенту США Дональду Трампу після спільної розмови західних лідерів і президента України Володимира Зеленського у Києві, повідомляє Politico.

"Під час тригодинної дискусії між лідерами в Маріїнському палаці Зеленського Макрон взяв на себе ініціативу зателефонувати Трампу по мобільному телефону і проінформувати його разом з іншими лідерами про обговорення. Трамп відповів на дзвінок, хоча у Вашингтоні було ще до 7 ранку, і погодився підтримати вимоги Європи, за словами двох чиновників, обізнаних з цим питанням", - йдеться у повідомленні видання.

Деталі цієї розмови Politico розповіли двоє обізнаних посадовців.

Як повідомлялося, за підсумками зустрічі в Києві у суботу, 10 травня 2025 року, лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України погодили спільну заяву. Вони підкреслили, що у випадку відмови Москви від припинення вогню проти Росії будуть посилені санкції, а підтримка України збільшиться. За їх словами, така позиція скоординована із США.