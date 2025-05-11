Єрмак: Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше

Фото: сайт Президента України

Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше. росія не має маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну", - написав він у телеграмі у неділю.

Як повідомлялося, у відповідь на заяви лідерів Коаліції охочих з Україною з вимогою до РФ щодо 30-денного перемир’я з 12 травня, Володимир Путін його проігнорував, запропонувавши 15 травня прямі переговори РФ з Україною на основі начебто домовленостей у Стамбулі у квітні 2022 р.