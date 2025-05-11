Інтерфакс-Україна
Події
15:11 11.05.2025

Келлог: Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, потім - переговори

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Келлог: Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, потім - переговори

Спеціальний представник президента США з питань України генерал Кіт Келлог вважає очевидним, що перехід до мирних переговорів можливий лише після припинення вогню. В цьому контексті він навів допис Крістофера Лаксона, прем'єр-міністра Нової Зеландії, країни, що розташована майже за 30 тис. км від України.

"Навіть прем'єр-міністр Нової Зеландії розуміє це. Як неодноразово заявляв президент Трамп, припиніть вбивства", - написав він у соцмережі Х у неділю.

"Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а під час нього - перехід до всеосяжних мирних переговорів. А не навпаки", - наголосив він.

Як повідомлялося, у відповідь на заяви лідерів Коаліції охочих з Україною з вимогою до РФ щодо 30-денного перемир’я з 12 травня, Володимир Путін його проігнорував, запропонувавши 15 травня прямі переговори РФ з Україною на основі начебто домовленостей у Стамбулі у квітні 2022 р.

Теги: #переговори #припинення_вогню #келлог

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