Інтерфакс-Україна
Події
14:11 11.05.2025

Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність приймати переговірників у Стамбулі

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Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність приймати переговірників у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з Володимиром Путіним заявив, що Туреччина готова "прийняти у себе переговори, які приведуть до довгострокового рішення", повідомила адміністрація президента Туреччини.

"Президент Ердоган сказав президенту Путіну, що він вітає заяву президента Росії про відновлення мирних переговорів між Росією і Україною в Стамбулі і що Туреччина готова прийняти у себе переговори, які приведуть до довгострокового рішення", - йдеться в повідомленні адміністрації у соцмережі Х у неділю.

Повідомляється, що Ердоган заявив, що відкрилося вікно можливостей для досягнення миру і що всеосяжне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів.

Під час розмови також були обговорені двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, регіональні та глобальні питання.

Як повідомлялося, у розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном Ердоган також висловлювався про готовність сприяти проведенню переговорів щодо України.

Теги: #ердоган #путін #стамбул #переговори

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