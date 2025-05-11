Ердоган заявив про готовність підключитись до проведення переговорів задля досягнення миру в Україні

Туреччина готова сприяти мирному процесу задля припинення бойових дій в України будь-яким способом, зокрема включаючи проведення переговорів, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє інформагентство Анадолу.

"Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. (…) Вони обговорювали двосторонні відносини між Туреччиною та Францією, регіональні та глобальні питання", - йдеться у повідомленні Анадолу в неділю.

Повідомляється, що "Ердоган заявив, що на шляху до припинення війни між Україною та Росією досягнуто історичного рубежу, що необхідно скористатися цією можливістю, і що Туреччина готова зробити всілякі внески, включаючи проведення переговорів, щоб забезпечити припинення вогню та міцний мир".

Президент Ердоган заявив, що важливо продовжувати співпрацю у започаткуванні тривалих мирних переговорів між Україною та Росією та у проведенні процесів відбудови України.