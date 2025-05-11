Пропозиція Путіна про переговори є першим кроком, але недостатнім, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон оцінив зроблену Путіним пропозицію про прямі переговори між Україною й РФ як недостатню, повідомляє агентство France Presse (AFP) у неділю.

"Пропозиція президента Володимира Путіна про прямі переговори між Росією і Україною, зроблена у відповідь на 30-денне припинення вогню, до якого закликали Київ і його європейські союзники, є "першим кроком, але недостатнім", заявив у неділю президент Франції Еммануель Макрон", - йдеться в повідомленні AFP.

"Безумовному припиненню вогню не передують переговори", - цитує AFP слова Макрона, сказані журналістам, коли французький президент зійшов з поїзда в польському Перемишлі, повертаючись з поїздки в Україну.

Макрон додав, що Путін "шукає вихід, але він все ще хоче виграти час".