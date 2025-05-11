Трамп після заяв Коаліції охочих та Путіна очікує попереду "великий тиждень" та "великий день"

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на події 10 травня, коли спочатку Коаліція охочих з Україною виступила з вимогою до РФ щодо 30-денного перемир’я з 12 травня, а Володимир Путін натомість запропонував 15 травня прямі переговори з Україною у Стамбулі.

"Потенційно великий день (great day) для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава баня", як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий СВІТ", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social у неділю зранку за Києвом.

"Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. Натомість США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду ВЕЛИКИЙ тиждень! (BIG week)" – наголосив Трамп.

Як повідомлялося, лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі після онлайн зустрічі Коаліції охочих в Києві підкреслила, що у випадку відмови Москви від припинення вогню проти Росії будуть посилені санкції, а підтримка України збільшиться. За їх словами, така позиція скоординована із США.

В той же час під час прес-конференції в ніч проти неділі Путін проігнорував пропозиції України і європейських партнерів з Коаліції охочих про запровадження повного і безумовного припинення вогню з 12 травня терміном на 30 днів та запропонував 15 травня прямі переговори з Україною у Стамбулі, де останній раз сторони зустрічалися 2022 року на початку розпочатої Росією повномасштабної агресії.