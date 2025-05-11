Інтерфакс-Україна
Події
08:16 11.05.2025

Впродовж доби зафіксовано 161 бойове зіткнення

1 хв читати
Впродовж доби зафіксовано 161 бойове зіткнення
Фото: 152 ОЄБр

Протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі. 

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 63 авіаційних удари, скинув 96 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2470 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:17 11.05.2025
Сили оборони вразили за добу дев’ять районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу дев’ять районів зосередження окупантів

08:07 11.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1310 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1310 військовослужбовців

08:03 10.05.2025
Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 106 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 106 од. автотехніки

08:25 09.05.2025
Сили оборони уразили за добу 16 районів зосередження окупантів - Генштаб

Сили оборони уразили за добу 16 районів зосередження окупантів - Генштаб

08:22 09.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 193 бойових зіткнення - Генштаб

Впродовж доби зафіксовано 193 бойових зіткнення - Генштаб

07:31 09.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1300 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1300 військовослужбовців

17:07 08.05.2025
На фронті на 16:00 сталося більше боєзіткнень, ніж у минулі дні, – Генштаб ЗСУ

На фронті на 16:00 сталося більше боєзіткнень, ніж у минулі дні, – Генштаб ЗСУ

08:18 08.05.2025
Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів - Генштаб

Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів - Генштаб

08:15 08.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 196 бойових зіткнень

Впродовж доби зафіксовано 196 бойових зіткнень

07:49 08.05.2025
Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 122 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 122 од. автотехніки

ВАЖЛИВЕ

Консультації щодо нацменшин між Україною та Угорщиною перенесено за ініціативи угорської сторони

Зеленський і Макрон підсумували засідання Коаліції охочих на двосторонній зустрічі

Зеленський і Стармер провели розмову під час відвідання Софійського собору

Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

Стармер та Макрон відкидають вимогу Путіна припинити воєнну допомогу Україні для 30-денного припинення вогню

ОСТАННЄ

Консультації щодо нацменшин між Україною та Угорщиною перенесено за ініціативи угорської сторони

11 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Сподівання Путіна добитися поступок на переговорах за посередництва Туреччини марні - Більдт

Путін запропонував Україні замість припинення вогню - переговори в Стамбулі 15 травня – ЗМІ

Путін запропонував Україні прямі переговори в Стамбулі 15 травня – ЗМІ

Щоб рухатися вперед потрібне припинення вогню – Держдепартамент США

США погодили передання Україні Німеччиною ракет до "Патріотів" і артилерійських боєприпасів великої дальності - ЗМІ

СБУ затримала кримінального авторитета Олійника на прізвисько Умка - ЗМІ

З початку доби Сили оборони відбили 117 ворожих атак - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА