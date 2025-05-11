Впродовж доби зафіксовано 161 бойове зіткнення

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Протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 63 авіаційних удари, скинув 96 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2470 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб