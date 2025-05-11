11 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1173 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1173 RUSSIAN AGRESSION

11 травня в Україні та світі відзначають День матері.

Православна церква вшановує святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’ян.

День матері

Відзначається щорічно в другу неділю травня відповідно до Указу Президента України від 10.05.1999 р. № 489/99.

День матері присвячений вшануванню матерів та бабусь або жінок, що замінювали їх. Щороку відзначається у другу неділю травня. Це свято материнства та любові, доброти та сімейних цінностей, свято дітей та батьків. Це сімейне та суспільне свято, що дає можливість висловити вдячність за щоденну любов, турботу та зусилля матерів.

Пронизане теплими почуттями, як теплі лагідні травневі дні, свято усіх мам нагадує нам про найважливішу людину у житті кожного.

Українці почали відзначати це свято в 1928 році, щоправда, перше святкування відбулося в канадській діаспорі. Проте вже наступного року за ініціативою письменниці Олени Кисілевської День матері відзначали у Львові та Тернополі, а згодом — на всій території західної частини України.

З 1939 року День матері був заборонений радянською владою. Повернулося це травневе свято в нашу країну тільки з настанням незалежності, а на державному рівні його визнали в 1999 році.

Цього дня народилися:

140 років від дня народження Максима Власовича Луговцова (1885−1956), українського вченого-металурга, засновника і першого директора Інституту чорної металургії (нині – Інститут чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН України);

110 років від дня народження Оксани Йосипівни Грицей (1915-1988), майстрині декоративного мистецтва;

100 років від дня народження Зої Костянтинівни Давиденко (1925–2009), української майстрині художнього ткацтва, педагогині;

100 років від дня народження Миколи Миколайовича Рушковського (1925–2018), українського актора театру та кіно, педагога;

80 років від дня народження Миколи Олександровича Попінова (1945–2005), українського художника монументального мистецтва, графіка.

Ще цього дня:

1907 - В Києві засновано Українське наукове товариство;

1911 - Мексиканські революціонери проголосили новою столицею Мексики місто Сьюдад-Хуарес;

1914 - Переліт Київ—Гатчина (1277 км за 7 годин 45 хв. часу) П. Нестерова з механіком Г. Нелідовим на "Ньюпорі-IV";

1916 - Альберт Ейнштейн презентував свою теорію відносності;

1928 - У Нью-Йорку розпочата перша у світі регулярна трансляція телепередач;

1945 - Швейцарський щоденник "Die Weltwoche" опублікував унікальну статтю-інтерв'ю Карла Густава Юнга "Чи знайдуть душі мир?"

1970 - У Маріуполі відкрито першу тролейбусну лінію;

2014 - Псевдореферендуми на Донеччині та Луганщині 2014 щодо статусу цих областей.

Церковне свято:

11 травня православна церква вшановує пам’ять святих рівноапостольних братів Кирила та Мефодія.

Брати з міста Фессалоніки стали творцями слов’янської писемності, справжніми просвітниками та проповідниками християнської віри.

Ця пам’ятна дата відзначається з 11 століття.

Кирило з Мефодієм вели аскетичне життя у монастирі. Брати створили першу слов’янську абетку на основі грецької. Згодом, користуючись нею, переклали богослужебні книги (зокрема Святе Письмо). Кирило та Мефодій активно опікувались освітою слов’ян, відкривали школи при церквах.

Іменини: Кирило, Мефодій.