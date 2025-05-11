Інтерфакс-Україна
Події
03:33 11.05.2025

Сподівання Путіна добитися поступок на переговорах за посередництва Туреччини марні - Більдт

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Путін марно сподівається добитися поступок на переговорах з Україною за посередництва Туреччини, заявив Співголова Європейської Ради з міжнародних відносин, колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт на платформі X у неділю, коментуючи нічну прес-конференцію кремлівського диктатора.

"Відкинувши заклик США, ЄС, Великої Британії та України до 30-денного припинення вогню, він тепер незадоволений підходом Трампа, Путін хоче перейти до посередництва Туреччини в надії, що це забезпечить критичні поступки з боку України, які навіть Трамп відмовився розглядати. Марна надія", - написав Більдт на платформі X.

Джерело: https://x.com/carlbildt/status/1921351671323471915

Теги: #війна #путін #реакція #заяви

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