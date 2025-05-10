Зеленський, Макрон і Стармер провели спільну прогулянку Києвом після засідання коаліції охочих

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після засідання "коаліції охочих" здійснили прогулянку центром Києва, відеозапис якої Зеленський опублікував в своєму телеграм-каналі під назвою "Разом у Києві".

"Лідери побували біля Стіни памʼяті на Михайлівській площі, поклали квіти та вшанували памʼять полеглих українських воїнів. Емманюель Макрон і Кір Стармер відзначили героїзм і мужність українців, які віддали свої життя в боротьбі проти російської агресії", - повідомляє офіційний веб-сайт президента України.

Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Кір Стармер також оглянули виставку знищеної російської військової техніки, а потім пройшлися вулицею до Софійського собору. Весь час лідерів супроводжувала екскурсовод, яка розповідала про минуле й сучасне столиці України.