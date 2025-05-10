Інтерфакс-Україна
Події
19:30 10.05.2025

Спецпосланець Віткофф має передати Путіну 22 пропозиції від України й партнерів

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Спецпосланець Віткофф має передати Путіну 22 пропозиції від України й партнерів

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф повинен передати Путіну список із 22 пропозицій України, її європейських партнерів та США, повідомляє у суботу NBC News, посилаючись на власні джерела.

"Американські, європейські та українські учасники переговорів підготували "список умов" з 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню, повідомив один із західних чиновників, додавши, що він враховує вимогу Путіна про те, що США не підтримуватимуть вступ України до НАТО", - інформує NBC News.

"Якщо Путін хоче виходу, то ось його вихід", - цитує посадовця NBC News, додаючи, що за отриманою інформацією представити пропозиції Путіну повинен буде Віткофф.

 

 

 

 

Теги: #сша #пропозицiї #коаліція #рф

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