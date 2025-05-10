Інтерфакс-Україна
Події
18:07 10.05.2025

Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

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Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом він підтвердив прихильність України до дипломатичного шляху вирішення конфлікту.

"Всі разом по завершенню саміту в Києві говорили з президентом США. Хороша розмова, позитивна й конкретна. Вдячний президенту Трампу. Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня. Очікуємо відповідь від Росії. Ця пропозиція в силі ще від перемовин у Саудівській Аравії, коли вперше її зробили Сполучені Штати. Коли буде припинення вогню, буде й найкращий шанс для дипломатії. Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі", - написав Зеленський у соцмережі Х у суботу.

Теги: #перемовини #трамп #зеленський

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